Somos la mayoría de los pacientes afiliados a las empresas promotoras de salud, EPS, los que nos identificamos plenamente con la radiografía de la actual situación de los servicios de salud en Colombia, que muestra las mismas estadísticas sobre reclamos ante la superintendencia del ramo; los pacientes quedamos al borde de un infarto cuando escuchamos las 3 frases de moda en las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS: no hay agenda, no se están programando citas por razones administrativas y no hay citas con médicos especialistas.

Ya es palpable la catástrofe o el colapso en clínicas y hospitales; ¿cómo es posible que los servicios en las empresas promotoras de salud, como la Nueva EPS, que tiene como institución prestadora de servicios de salud a la IPS Bienestar atienda a los afiliados en forma deficiente?

Tenemos que en el primer lugar de estas deficiencias en la IPS Bienestar está la demora para citas con médicos especialistas y que en lo que ellos ordenen en materia de citas de control y órdenes de procedimientos se deben gestionar autorizaciones especiales; después de que el afiliado consigue la correspondiente autorización, cuya expedición tarda hasta 15 días, debe someterse a lograr la cita.

Tal y como lo consideramos muchas personas la presentación del nuevo proyecto sobre salud no es motivo para que las EPS y las IPS atiendan en forma deficiente a los pacientes.

Jorge Giraldo Acevedo