Sebastián Guzmán Gallego es el nuevo Rey Momo del Carnaval de Barranquilla

“Dios me ha premiado con la oportunidad de vivir el Carnaval desde diferentes ámbitos: como espectador, bailarín y organizador. Desde el año 2004 he acompañado a 15 reyes de la Fiesta, hoy asumo este nuevo reto como su Rey Momo, y prometo que este legado de amor y respeto por las tradiciones que me han cedido mis queridos Momos, lo voy a llevar con orgullo por siempre”, expresó Guzmán luego de conocer su designación.