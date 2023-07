El relicario de insultos que tienen a William Dau en el ojo del huracán

La sumatoria de insultos, desavenencias, y encontrones verbales e incluso hasta casi físicos, que el alcalde William Dau Chamat ha sostenido con sus contradictores durante su mandato, parece que ya comenzó a pasarle factura.

Lea también: Alcalde Dau apeló el fallo de la Procuraduría que lo sanciona por 4 meses

Si bien recientemente la Procuraduría General de la Nación, PGN, emitió un fallo en primera instancia que suspende a Dau Chamat, por un tiempo de cuatro meses, al considerar que había incurrido en una falta de respeto al llamar como “nido de ratas” a las directivas de la Universidad de Cartagena, son muchos otros los momentos en los que el mandatario de los cartageneros ha pasado por encima de las actuaciones protocolarias, para arremeter de forma vulgar y agresiva en contra de quienes han criticado y cuestionado su administración.

Pero como dice el adagio popular, “desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo”, fue así como en el mes de febrero, apenas iniciando el 2023, en medio de la conmemoración de los 20 años de la masacre de cuatro mujeres en la emblemática Torre del Reloj, el alcalde de Cartagena, William Dau, arremetió contra los medios de comunicación.

El mandatario se molestó luego de que periodistas le preguntaran quién era el autor de ese feminicidio múltiple.

“¿Yo soy la voz oficial de qué? No se hagan los maricas, ustedes saben muy bien quién es y si ustedes no lo dicen no me interesa. Ustedes lo que están buscando es hacer bulla, ustedes, sabemos muy bien. Yo estoy hablando como ciudadano que se enteró, como persona que ha leído el expediente, vayan ustedes y hagan lo mismo, pero todo el mundo se caga del susto, los medios de comunicación”, manifestó Dau.

Lea también: Reportan atentado en el barrio Boston: una persona muerta

La reacción del Alcalde provocó el rechazo de otros dirigentes políticos de la ciudad, que le recomendaron un tratamiento psicológico.

Sin embargo, otra de sus polémicas declaraciones se produjo en abril de este año, cuando se refirió al peaje de Marahuaco, y atacó a Guillermo Reyes, ministro de Transporte, usando palabras como “hipócrita" y "doble cara", e incluso solicitándole la renuncia a su cargo.

El mandatario aseguró que el Ministro lo amenazó con denunciarlo ante la Procuraduría si este se oponía al cobro del peaje de Marahuaco

“Pues sapo, haz lo que quieras (…) vas en contra del Gobierno del cambio. Muérdete el codo, ministro ¿tú crees que yo me voy a asustar? ... Ya dijo que me va a ir a sapear otra vez... No sea hipócrita, doble cara... Usted, señor ministro, ordena levantar la talanquera de Papiros y la de Turbaco, entonces también está incurriendo en detrimento patrimonial... El ministro está jugando a la política. El ministro es cuota del Partido Conservador, no del Pacto Histórico, está ayudando a los suyos", sentenció Dau en su momento.

Contexto: PGN alerta posible desfinanciación de los proyectos de infraestructura vial

Ese mismo mes sumó otra ‘pepita’ a su rosario de insultos, pero en esa ocasión la pelea fue con el Concejo municipal por negarle un permiso para asistir a un congreso de alcaldes en Estados Unidos.

A nivel nacional, había sido confirmada la participación de la alcaldesa Claudia López, de Bogotá, y el alcalde Jaime Pumarejo de Barranquilla. Sin embargo, Dau Chamat, al conocer la negativa del Concejo manifestó lo siguiente: “Pienso ir, voy a pedir vacaciones y le contaré esta experiencia a los cartageneros. Así como me negaron el viaje a Egipto el año pasado, también querían hacer lo mismo con este, pero me voy”, dijo Dau.

Asimismo, agregó que "la utilidad de estos viajes es innegable, les cuento también, por ejemplo, el viaje que hicimos hace varias semanas a Nueva York, en Water as Leverage, (...) se necesitaba para que los banqueros, el Gobierno holandés, los estudiantes, los académicos, todos, estuvieran más tranquilos de que sí hay un compromiso por parte de la ciudad".

Es que ni los vigilantes se han salvado de los insultos del Alcalde, en marzo de este año se dirigió a las instalaciones del colegio Inem en el que se estaba recibiendo al personal de vigilantes de la zona cuatro, presuntamente sin la supervisión o el debido acompañamiento del Distrito para respaldar el proceso de contratación, situación que evidentemente no garantiza la transparencia.

Durante su intervención dijo: “Nosotros tenemos que participar en el proceso de selección de estos vigilantes, aún más en un año electoral. No podemos permitir corrupción, tiene que haber gente de la Alcaldía de Cartagena. Ya tenemos los nombres de algunas personas a las que vamos a restringir que sean supervisores de este contrato”, manifestó el alcalde William Dau.

Estas declaraciones generaron molestia en el personal de vigilancia que le exigió respeto al alcalde, quien, bastante molesto, respondió: “Que respete ni que mon$%#”, le dijo el mandatario a un sindicalista mientras discutían.

Meses atrás, es decir en septiembre del año 2022, trató de ‘viejita chismosa’ al concejal Javier Julio Bejarano, en esa ocasión fue por una negativa a otro viaje del mandatario distrital, pero a Egipto.

“Estoy en Egipto, viejita chismosa. La viejita chismosa parece estar enamorado de mí, está pendiente de mi vida”: dijo William Dau sobre el cabildante que denunció lo que sería un viaje sin autorización.

Por este hecho se inició un proceso jurídico en el que se solicitó la retractación de William Dau con relación a sus señalamientos, e incluso se llegó a ordenar cinco días de arresto en su contra; sin embargo, la decisión fue apelada.

Las peleas con el Concejo Distrital han sido incontables durante este periodo gubernamental. El 31 de julio de 2020, a través de medios de comunicación locales, se refirió a los dirigentes en términos desobligantes e irrespetuosos, en el marco de la problemática ocasionada por la elección del Contralor distrital de esta ciudad. Conducta con la que posiblemente incumplió el deber del buen trato, imparcialidad y rectitud a los directivos de dicha institución.

"Respeten ustedes, no acepto interrupciones. Cuando yo termine puedes hablar tú, no acepto que me interrumpas. Si ustedes quieren respeto, respeten ustedes también, respeten al alcalde, respeten a mis funcionarios. Ustedes son unos truhanes, los culpo a ustedes maricas, hijos de puta”, dijo Dau durante un debate con los cabildantes.

Por estas declaraciones la Procuraduría General le formuló pliego de cargos a él, por insultar a algunos concejales; y al concejal Laureano Miguel Curí Zapata, por haberle dicho groserías a Dau.

Otra de las perlas que queda en la memoria ocurrió en el año 2021, cuando se realizó la audiencia de revocatoria de mandato contra el alcalde de Cartagena, William Dau.

La discusión se desató luego de que el periodista Edinson Lucio Torres, vocero del movimiento ‘Cartagena revoca’, dijo: “Alcalde, yo le pregunté si usted metía bazuco con marihuana revuelto con tabaco, le pregunté si se metía dos o tres días en un apartamento estrato seis como si fuera una olla y salía zambiloco”.

Ante los señalamientos, Dau respondió: “Detrás de estos promotores de la revocatoria están los malandrines huérfanos de poder. A Rodolfo Díaz, del comité Cartagena Corrige, quiero preguntarle qué relación tiene él con el exgobernador Dumek Turbay. Aldo Lora, que lidera el comité de líderes por la revocatoria, toda la ciudad lo conoce como aliado de los malandrines, es un puya ojos”, expresó Dau.

Más adelante y tras presentar varias diapositivas, el alcalde les solicitó a los magistrados que sacaran a Torres del recinto y ante la negativa de estos los llamó a que cumplieran su palabra, por lo que antes de que acabara su tiempo, la intervención del alcalde también fue interrumpida.

Para la época, el mandatario tenía uno de sus brazos enyesados, pero eso no fue impedimento para invitar a pelear a Torres.