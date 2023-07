Alcalde Dau apeló el fallo de la Procuraduría que lo sanciona por 4 meses

“Al inicio de mi administración sacamos el libro de la corrupción con todos los casos documentados, se lo enviamos a la Procuraduría, Contraloría y la Fiscalía, y hasta ahora no han hecho nada, pese a que se robaron miles y miles de pesos, pero contra mí sí hay una investigación por decir que en la Universidad de Cartagena hay un 'nido de ratas'. Es que ni siquiera se han dignado en contestarme frente a mis denuncias, no resuelven, no sancionan y cuando sancionan buscan al eslabón más débil, que en este caso soy yo”, aseveró.

“Me la tienen velada desde que me declaré inconforme con el Gobierno nacional anterior, lo hice y me han venido atacando desde todas las semanas. Siempre me llegan varios oficios de la Procuraduría General de la Nación a mi casa hablándome de procesos y yo no me intimido y toditos esos casos los voy a pelear, estoy tranquilo y voy a terminar mis cuatro años en lo que falta de aquí a diciembre de este año”, concluyó.