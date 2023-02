Asaltan y golpean a turista en el Centro Histórico de Cartagena

Cartagena. No veo cómo es que vamos a pasar de 4 a 18 millones de turistas y que gasten el doble para reemplazar los ingresos del petróleo. Sin seguridad no hay turismo y se está deteriorando en todas las grandes ciudades. No lo veo, es pensar con el deseo. pic.twitter.com/BzDkB0XcAo