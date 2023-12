Fuerte explosión en edificio de Cartagena deja varios lesionados

Varios lesionados y daños materiales en algunos apartementos dejó una fuerte explosión en el edificio Montes Sinaí, ubicado en el barrio Las Palmeras, Cartagena.

Los hechos ocurrieron en la mañana de este sábado 23 de diciembre, cuando los residentes de este sector escucharon un fuerte sonido que provino de uno de los apartamentos, por lo que de inmediato evacuaron y pidieron ayuda de bomberos y autoridades.

Al parecer, el estallido se registró en el sistema de gas del aire acondicionado de uno de los apartamentos, por lo que de inmediato, unidades del Cuerpo de Bomberos de la estación Santa Lucía llegaron al edificio contiguo al motel Villa Campestre.

Los hechos no dejaron víctimas mortales y los lesionados fueron atendidos, según confirmó el Cuerpo de Bomberos. Aunque no se sabe con exactitud qué provocó la explosión, autoridades manejan varias hipótesis, una de esas es que un vecino, quien no tenía servicio de gas, intentó “conectarse directo” causando la emergencia. El hombre resultó afectado y con varias heridas, pero, al parecer, ninguna de gravedad.

Se espera que haya un pronunciamiento oficial por parte de los organismos de socorro sobre lo ocurrido en esta zona de Cartagena.