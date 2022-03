Operadores del PAE volvieron a incumplir con las entregas en Cartagena

Por otro lado, algunas manipuladoras de alimentos han denunciado en las últimas horas que los operadores no les han pagado por la prestación del servicio.

“Nos tienen engañadas. Nos dicen que nos pagarán y no lo hacen. Así no podemos seguir trabajando, tenemos familias a las que alimentar”, dijeron a medios locales.

"Estamos trabajando en condiciones no óptimas, ya que hace bastante calor, el mobiliario si uno se sienta se rompe, están bastante desmejorado. Los proveedores no están cumpliendo por la misma razón que no les están pagando, entonces no quieren entregar productos y cuando llegan a un acuerdo es muy tarde y no pueden hacer sus respectivos despachos", agregaron.