¿Qué se sabe de los turistas que olvidaron a su bebé en un taxi en Cartagena?

El hecho fue dado a conocer este martes 29 de noviembre luego de que el taxista, identificado como Alfredo Ospina, denunció el hecho ante la Policía de Infancia y Adolescencia de Cartagena.

Supuestamente la familia iba de paseo para una isla.

El conductor manifestó que se percató de la presencia del menor cuando se movilizaba cerca del mercado de Bazurto,10 minutos después de dejar a la pareja en el Centro Histórico de la ciudad.

“Eran como ocho personas, pero como no cabían en el carro, me tocó pedir ayuda a un compañero. Yo llevé en mi carro a la pareja y al bebé. Hasta ese momento todo estaba bien, pero cuando les tocaba bajarse, ellos estaban llenos de bolsos, maletas y motetes. Estaban tan afanados que sacaron todo el equipaje, me pagaron y no se acordaron de haber dejado al bebé en el carro”, explicó el taxista.