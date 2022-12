Normalizan operación en el Hotel Decameron Barú tras protesta de empleados

Cabe recordar que la anormalidad en los servicios del hotel fue denunciada a nuestra línea de Wasapea a EL HERALDO, mediante videos y testimonios de algunos de los viajeros que habían perdido sus vuelos de regreso a sus ciudades de origen debido a los retrasos que les generó no poder salir de las locativas del hotel.



Jonathan Acevedo López, natural de Medellín, Antioquia, es uno de los turistas que alertó sobre la situación al no encontrar personal operativo en las zonas de atención y esparcimiento para los turistas.



“Unos trabajadores del Hotel salieron a paro por un tema realmente que desconocemos, no sé qué pasó entre ellos, pero el tema es que bloquearon la entrada al hotel. Entonces, al no haber trabajadores y con las entradas bloqueadas, pues la comida empieza a escasear, los servicios del hotel empiezan a tener deficiencias y los turistas están a merced de lo que ocurra”, sostuvo en su momento.



Agregó que “no nos dieron ningún comunicado oficial, ni ninguna respuesta verbal. Lo que se percibe es que la administración ha estado atenta a atender ellos mismos los servicios, es decir se les ve en la cocina sirviendo la comida, cocinando, entre otras cosas”, indicó.



El paro inició desde este miércoles 28 de diciembre a las 7:30 de la mañana. Y para antes del mediodía toda las zonas de esparcimiento del hotel habían quedado completamente abandonadas. Sin embargo, desde las directivas se aseguró que ya todo volvió a la normalidad operativa.