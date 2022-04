Más de 2.000 familias no cuentan con un baño digno en Cartagena

Las cifras de pobreza extrema en Cartagena son cada vez más preocupante. Las problemáticas de este grupo población son innumerables; sin embargo, uno de los puntos más graves e indignos en la capital de Bolívar es que al menos 2.357 familias no cuentan con un baño.

Debido a lo anterior, el Distrito presentó ante el Concejo el proyecto ‘Apoyo Habitabilidad para la Superación de la Pobreza y Desigualdad”, que busca mejorarle las condiciones de habitabilidad y soluciones hidrosanitarias.

“Yo quisiera que me ayudaran a tener un baño no es por vanidad, ni un lujo, es una necesidad y más que todo para nuestros niños pequeños”, aseguró entre lágrimas, María Alejandra Niño, quien pide al Concejo que sea aprobado este proyecto.

“Si nosotros mismos que somos los más privilegiados, no nos damos cuenta de la situación de la mayoría de la ciudad, no vamos a poder ver los problemas que afrontan la mayoría de las personas. Algo tan básico como tener un baño, un lavamanos, un inodoro, el no tenerlo nos quita una parte de la dignidad”, puntualizó Lilia Martínez, estudiante de grado 12° del Colegio Jorge Washington.