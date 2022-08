“Yo me defendí”: lanchero implicado en el cobro de $2 millones a turistas

“Todos llegan en gavilla porque llegan los del masaje, los de la lancha. Yo decido grabar pero el señor de nombre Daniel, porque se llama Daniel, me tira el celular cuando estoy grabando, me da un golpe en el pecho y obviamente mi esposo reacciona y también fue agredido por el señor: después nos intimida diciendo que nos va a apuñalear”, relató la turista nacional, según ‘Caracol Noticias’.

Sin embargo, recientemente, Daniel Cervantes un lanchero señalado de estar implicado en el caso, rompió silencio y aseguró que intentó defenderse en medio de la discusión.

“Ella se me pega atrás (la mujer colombiana) le dije: me sigues grabando y te boto el teléfono. Ella me acerca el teléfono a la cara, cuando la manotié el marido me agredió, me tiró dos trompadas y yo me defendí”, dijo el hombre a ‘Noticias Caracol’.

Las autoridades ya se han pronunciado en varias ocasiones sobre este tipo de casos, afirmando que tomarían las acciones pertinentes. Sin embargo, sigue generando molestias a los visitantes.