Juez rechaza demanda de Dau para frenar suspensión como alcalde de Cartagena

La demanda de nulidad interpuesta por el alcalde de Cartagena, William Dau, para impedir el cumplimiento del acto administrativo de la Contraloría Distrital que ordena una suspensión del cargo, fue rechazada por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de la ciudad.

“En el asunto examinado, la Resolución No. 164 del 23 de mayo de 2022 no constituye un acto administrativo definitivo que pueda ser demandado ante esta jurisdicción, como quiera que no contiene una decisión de fondo, ya que la decisión definitiva es la que termina el proceso de responsabilidad fiscal, por así disponerlo expresamente la ley”, se lee en la decisión judicial.