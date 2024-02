En Turbaco alistan una gran celebración en favor de las mujeres

Además destacarán a las mujeres que se han convertido en ejemplo a seguir en las comunidades turbaqueras y que han promovido emprendimientos.

“Hoy cuando he cumplido el sueño de ser la mandataria de los turbaqueros quiero decirles a todas las mujeres que no declinen, que luchen por sus sueños y sus anhelos. Las invito a no bajar la guardia, a no dar por perdidas las batallas y a mirar siempre hacia delante porque siempre hay un mejor mañana por venir”, dijo la mandataria Claudia Espinosa Puello.