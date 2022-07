Empleado de un hotel en Cartagena agrede a turista y a un menor de edad

En un video que rápidamente se hizo viral, quedó registrado el momento en que un empleado del reconocido hotel Regatta, en Cartagena, agredió a unos turistas en el lobby del establecimiento, entre ellos un menor de edad.

Según Werfried Pinto Maturana, el pasado 17 de julio tuvo una acalorada discusión con los empleados del hotel por el pago de una de las habitaciones. En ese momento, según el turista, el ‘botones’ lo agredió a él y a su hijo de 15 años.

“El check out debía hacerse antes del mediodía, pero no se hizo porque me encontraba en un paseo en las islas de Rosario. Al llegar al hotel como a las 4:00 de la tarde me indicaron que debía pagar 180.000 pesos”, contó el denunciante.

“En ese momento yo me negué porque no contaba con el dinero en ese instante, no tenía tarjetas ni efectivo. Todo lo había gastado en la salida. Les indico que luego de organizarme podría cancelar sin problema, pero el señor o la recepcionista entendieron que no iba a pagar y no me permitieron subir”, agregó.

Minutos después, según Pinto Maturana, empezaron las agresiones.

“Me dijo de forma agresiva que yo no podía hacer lo que a mí se me diera la gana, y que no puedo subir sin cancelar. Al indicarme esto yo subo el tono y le digo que él no tiene porqué meterse en la conversación que deje de decir tantas bobadas y payasadas. Se ofende e inmediatamente arremete en mi contra con una cachetada y me grita que lo respete", aseguró.

Por su parte, el hotel Regatta le informó a algunos medios capitalinos que el empleado renunció tras verse envuelto en la gresca.