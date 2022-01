“No tenía conocimiento de droga en el carro”: presidenta Concejo de Cartagena

"Fui capturada el viernes a la una de la tarde. Me capturaron en la bomba de Manga, bajando el puente de Román. Ese día, me encontraba en el Concejo de Cartagena realizando mis funciones. El Concejo está ubicado en el barrio Getsemaní. Ese día llegué a las 11 de la mañana al Concejo. Me avisaron que había llegado mi novio, me dirijo al vehículo porque íbamos a nuestra casa a almorzar", relató.

"Me ubiqué en la parte de adelante. Ese vehículo no es mío, me dieron un chance, iba para mi apartamento a almorzar. Mi apartamento está ubicado en el pie de la popa", agregó.

"Me identifiqué como Gloria Estrada y presenté mi carné como concejal de Cartagena. Los policías hicieron la revisión del vehículo y luego señalaron que había una sustancia estupefaciente o alucinógena, no sé. No tenía ningún conocimiento de esa sustancia. ¿Cómo podía mirar yo que había un paquete debajo del asiento de un conductor? Eso sería lógicamente imposible”", explicó en su relato.

Por su parte, la Fiscalía pidió cárcel para Estrada.