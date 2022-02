Pintan línea amarilla central en 'zig zag' en los Montes de María

La doble línea amarilla de la vía que comunica a Magangué (Bolívar) con el municipio de Ovejas (Sucre) ha causado indignación en la población de los Montes de María por el vergonzoso trazado divisorio de este trayecto.

“El señor que ha pintado las rayas que dividen la vía debió estar teniendo un ataque cardiaco, o se había metido tres tragos porque el pulso es una vergüenza: esto no puede ser. ¿Cuánto se habrán gastado? Es increíble”, cuestionó una mujer a través de un video que se viralizó rápidamente.

"Esto no puede ser, cómo lograron pintar esto así. Yo creo que es más difícil, pintarlo así. Todo el tramo que está pintado esta igual”, agregó.

Por su parte, Bernardo Ramírez, Gerente de la sociedad portuaria de Magangué, aseguró que la doble línea fue pintada sin que antes hubieran sido arreglados los huecos de la vía nacional.

“Eso es una chambonería, eso hay que llamarlo por su nombre. Realmente no se justifica lo que está sucediendo, no se trata simplemente corregir el error porque eso ya no queda igual porque esa es una pintura que se adhiere al pavimento. Lo peor es que están haciendo eso sin hacer intervenciones en la vía, la irregularidad que se presenta es muestra clara que la firma contratista que indudablemente está ejecutando el segundo contrato de 60 mil millones lo está haciendo mal, es una chambonería lo que acaban de hacer”, manifestó.

Ante la serie de denuncias y quejas, el director del Invias, Juan Esteban Gil Echavarría, aseguró que el trazado quedó mal realizado por una serie de desniveles en la vía. El funcionario reconoció que la obra quedó mal hecha y que, en menos de un mes, el contratista reparará el daño.