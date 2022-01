Concejo de Cartagena se pronuncia sobre la captura de su presidenta

“Por lo tanto, somos respetuosos del debido proceso, de la legalidad, y del derecho que tiene la concejal, Gloria Estrada, de no ser considerada culpable hasta que no se demuestre lo contrario. (...) El Concejo Distrital seguirá con el cumpliendo de su reglamento, para no detener la marcha administrativa de la corporación y seguir ejerciendo sus funciones con el compromiso, respeto y todo el esfuerzo para mejorar la calidad de vida de todos los cartageneros”, agregó el Concejo.

Hoy se realiza la audiencia de imputación de cargos contra Gloria Estrada, que pertenecía al partido Liberal.