Cocaína, dinero y armas de fuego: ‘ingredientes que han sacudido Cartagena’

Posteriormente, como agravante, una persona que no fue identificada buscó sobornar con 100 millones de pesos a los uniformados, con el objetivo de evitar la penosa situación.

“Tenían certeza de que actuaban contrario a derecho y pretendían evadir la acción policial porque se orillaron y entraron a una estación de gasolina. Uniformados responsables del operativo denunciaron que una persona no identificada intentó sobornarlos. ‘Arreglemos esto acá’, pero hicimos caso omiso. Como había muchos civiles no se identificó. Se hizo caso omiso a su ofrecimiento de 100 millones de pesos colombianos. Lo estaban sobornando”, contó Rashid Alí.

“Los policías dicen que la señora Gloria, en una actitud grosera, no quería bajar del vehículo. Todo esto después de su intento de evadir el control, por lo que los policías llamaron refuerzos, teniendo en cuenta que llegó otra camioneta. A Martín Barreto le hallan en la pretina del pantalón una pistola marca Jericho y un canguro negro con un cargador para la pistola con 7 cartuchos, 7 millones y un celular Iphone con la pantalla partida”, agregó.

La cocaína, de acuerdo con el juez Rubén Galarza Mendoza, estaba debajo del asiento del piloto, a simple vista y tan solo tapado con unas hojas blancas.

“Esto permite inferir que sabían del delito que cometían”, dijo por su parte el fiscal.

Gloria Estrada, por su parte, se defendió de las acusaciones y negó que tuviera conocimiento alguno del alijo que, según las autoridades, estaba a unos centímetros de ella en el vehículo.

“Yo me ubiqué en la parte de adelante del vehículo, me dieron un chance por así decirlo. Iba a almorzar a mi apartamento en el barrio Pie de la Popa. Sin embargo, me desplazo del Concejo y a los dos minutos se acercan los policías. Nos dijeron que había que bajarse, yo me identifiqué y le entregué mi carné de concejal”, contó.

“Los señores empezaron a revisar el vehículo y salieron diciendo que había una sustancia alucinógena, pero en ese momento nadie estaba presente, no tenía conocimiento de esa sustancia. ¿Cómo podía yo mirar que hay un paquete debajo del puesto de un conductor? Eso es lógicamente imposible”, agregó.