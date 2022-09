Cobros excesivos en Barú, un abuso que le puede salir ‘caro’ al turismo

Recientemente se conoció una nueva denuncia por parte de Zion Hwang, un reconocido influencer coreano que aseguró que dos masajistas se le acercaron a realizarle un masaje y le dijeron que el costo de este servicio era de $600 mil.

Zion señaló que también se le acercó otra vendedora, esta última vendía ostras, quien invitó al coreano a degustar una prueba, pero luego le dijo que la compra de una le costaba $100 mil.

“Llegó otra señora, dizque para hacerme masajes y yo le dije: no, no, no… yo me negué. Después de dos minutos yo qué hago, muchas gracias, no, le saqué piernas y todo, sabe qué me dijo, chino, masaje y blanqueamiento vale $600 mil pesos”, contó el coreano en un video compartido en sus redes sociales.

El coreano, de 33 años, vive en Bogotá y tiene más de $1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram.