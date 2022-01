Casa por cárcel a la presidenta del Concejo de Cartagena

La mujer, que fue suspendida por el partido Liberal, fue capturada el pasado viernes con un kilo de cocaína, ocho millones de pesos en efectivo y varias armas de fuego.

Por su parte, Martín Barreto, pareja sentimental de la cabildante, fue cobijado con medida de aseguramiento preventivo carcelario por el delito de porte y tenencia de armas y municiones. Cabe recordar que este hombre era quien conducía la camioneta donde fue hallado un kilo de cocaína.

“Martín Barreto tenía armamento sin permiso especial para porte. A la concejala Estrada tuvieron que hacerle varios requerimientos para que se bajara de la camioneta. El paquete con el kilo de cocaína estaba envuelto en hojas blancas y fue encontrado debajo del asiento del conductor, sin hacer una búsqueda profunda o exhaustiva. Por momentos, la actitud de los sospechosos fue grosera e imponente, lo que hizo que los policiales llamaran refuerzos”, narró el juez.

“Por ende, en este caso la imposición de una medida de aseguramiento para estar personas es lo que compete ya que se cumplen todos los requisitos legales, pero para que se pueda imponerse esa medida el juez debe tener en cuenta unas circunstancias adicionales como los arraigos sociales y familiares que tienen en Cartagena; trabajan en la ciudad y tienen el derecho a la presunción de su inocencia, mientras un juicio demuestre lo contrario, especialmente la condición de casualidad mencionada por sus defensores”, agregó el togado.

El pasado martes la Fiscalía también le imputó a Martín Barreto el delito de porte o tenencia de armas de fuego debido a que desde el 2018 no tiene permiso para portar armas. Ninguno de los tres capturados aceptó los cargos.

Como se sabe, la Fiscalía le imputó el delito de fabricación, porte y tráfico de estupefacientes a la concejala.

Según narró Rashid Ali, fiscal del caso, Estrada y sus dos acompañantes intentaron evadir el pasado viernes un retén de la Policía en el barrio Manga, un movimiento sospechoso para los uniformados, que de inmediato se desplazaron hacia ellos para iniciar el procedimiento.

A revisar la camioneta, los uniformados encontraron debajo del asiente del conductor "un paquete rectangular envuelto en plástico negro y vinilo transparente con una sustancia con olor y características similares a la cocaína".

“Uniformados responsables del operativo denunciaron que una persona no identificado intentó sobornarlos. ‘Arreglemos esto acá, pero hicimos caso omiso. Como había muchos civiles no se identificó. Se hizo caso omiso a su ofrecimiento de 100 millones de pesos colombianos’. Lo estaban sobornando. Una persona le estaba ofreciendo a uno de los policías los 100 millones, pero no precisó quién era y habían varias personas alrededor”, relató el representante del ente acusador.

“Se hallaron 7 millones 950 mil pesos. El señor Martín Barreto le dijo a los policías: ‘Yo soy político, ¿cuál es el problema?’. Gloria de forma grosera no quería bajar del vehículo. Todo esto después de su intento de evadir el control, por lo que los policías llamaron refuerzos. En primero a Martín le hallan en pretina del pantalón una pistola marca Jericó, y un canguro negro con un cargador para pistola con 7 cartuchos, 7 millones y un celular Iphone con pantalla partida”, agregó.

Por otro lado, el fiscal aseguró que “los imputados podrían estar al servicio de bandas criminales”.