Cartagena y Montería rechazan decisión de Afinia de no bajar las tarifas

“Ellos están acostumbrados a hacer lo que sea con los usuarios de la Costa Caribe. Es falso lo que dicen que no pueden bajar las tarifas porque se afecta su liquidez. Recibieron una infraestructura de Electricaribe que cuesta $6 billones y solo pagaron $600 mil millones”, dijo Pérez.

Continuó diciendo que “en la Costa están cobrando las pérdidas no técnicas y eso es ilegal. El descuento que está planteando Air-e es insuficiente, aunque lo peor es que Afinia no plantea ninguno. La ministra de Minas, Irene Vélez, cuando estuvo en Cartagena dijo que si las empresas no tenían voluntad de reducir voluntariamente las tarifas, se iban a tomar decisiones radicales”.

Ante esta situación diferentes sectores sociales aseguraron que las protestas, movilizaciones y plantones por el alza de tarifas en la Costa Caribe van a continuar.