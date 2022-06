Dau denuncia presunto complot entre la Contraloría Distrital y el Concejo

“Me puse a indagar, metí un derecho de petición a la Contraloría y confirmaron que es cierto que el ‘contralor de bolsillo’ cerró los procesos de su papá político, Óscar Marín. Archivó y le cerró siete procesos a favor de ese concejal”, dijo el alcalde de Cartagena a través de un video divulgado en sus redes sociales.

En su pronunciamiento, Dau Chamat se apoyó en un archivo de video obtenido de una sesión en el Concejo de Cartagena, en el que se escucha al concejal Carlos Barrios señalando Marín de haber ayudado a elegir al actual Contralor Distrital para que le cerrara las investigaciones que había en su contra.

“Entre el 21 de febrero y el 24 de mayo este Contralor archivó siete procesos que se seguían en contra de Óscar Marín. A pesar de las denuncias que hemos presentado, como la del ‘libro blanco’, nunca han abierto esas investigaciones, pero sí abren investigaciones en contra mía. ¿Hay alguien en Cartagena que no cree que aquí haya un contubernio?, ¿hay alguien que no cree que esto es corrupción?, ¿hay alguien que no esté convencido de que ese Contralor Distrital es un contralor de bolsillo?, no es objetivo ni serio, está al servicio de los malandrines, incluyendo a Óscar Marín y a la Mesa Directiva del Concejo. Sin embargo, a los cartageneros les digo que sigo dando la pelea”, concluyó el mandatario.