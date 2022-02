Alcaldía logra acuerdo con servidores turísticos de las playas de Cartagena

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, logró establecer un acuerdo con los servidores turísticos de las playas de Cartagena tras la inconformidad que se generó con el inicio de las obras de protección costera.

“Tenían unos reclamos específicos y hemos llegado a una solución. Lo primero es que quieren asegurar su regreso y permanencia en las playas, para esto vamos a suscribir una carta garantizando que todas las personas que estén incluidos en el censo que está elaborando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tengan derecho de volver a la playa, y eso en una carta que yo firmaré, pero esto sujeto a una evaluación con mi equipo jurídico”, indicó el alcalde William Dau Chamat.

Destacó el mandantario que el segundo punto, relacionado con las intenciones de los servidores turísticos, tenía que ver con la participación en los procesos de ordenamiento de playas, “ya llegamos a un acuerdo, van a designar a un grupo de cinco representantes para que reporten a los demás trabajadores, con esto se brinda transparencia, tranquilidad y seguridad de que están participando en la toma de decisiones y que no se está haciendo a espaldas de la ciudadanía”, sostuvo.

Por otra parte, solicitaron la defensa del personal de los kioskos, y se determinó que será solucionado en las reuniones de ordenamiento de playas.

Por su parte la Secretaria del Interior (e), Paola Pianeta Arango, indicó que desde la administración de ‘Salvemos Juntos a Cartagena’, se revisará la solicitud de los servidores turísticos con el equipo de la oficina jurídica para garantizar el regreso de más de 2.000 personas.

“Lo más importante es que la comunidad se ha comprometido a no generar más retrasos en las obras, a no bloquear, este proyecto es muy importante para Cartagena porque es la prevención de la erosión costera que vive la ciudad, y por lo tanto, con estas medidas y con el diálogo de esta administración esperamos que no se presenten más situaciones de alteración del orden público”, aseveró Pianeta Arango.

A su turno, la directora del Departamento de Valorización, María Isabel Lugo, precisó: “Hemos recibido varias solicitudes de personas que dicen no estar censadas y se les está dando el trámite correspondiente, nosotros dentro del Distrito tenemos la obligación de atender cualquier solicitud hecha por la ciudadanía”.

Entre tanto, Manuel Pérez, servidor turístico, se mostró satisfecho con los compromisos que se adquirieron.

“Muy contento con la reunión de nuestro señor alcalde, terminamos en buena posición con la alcaldía, esperemos que de ahora en adelante la obra fluya y vaya avanzando con nuestras peticiones y compromisos”, dijo.

Continuó diciendo: “Mientras continúe el acuerdo vamos a dejar de llegar a las obras y todo tiene que continuar en buenos términos, no tenemos que pelear con el personal que está en la obra”.

Por último, Enrique Cabarcas, representante de la Asociación Cartagena Vallenata de las playas, calificó como favorable la reunión con la administración.

“Se llegó a feliz término los puntos que queríamos tocar. Pueden surgir peticiones en el camino de acuerdo al avance del proyecto, esperemos que el alcalde nos cumpla”.