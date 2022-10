“Bajan las tarifas de energía o nos vamos a guerra contra Afinia y EPM”: Dau

“Han alegado las mismas excusas que siempre dicen que sus finanzas no lo permiten. Es imposible aceptar que los demás generadores y prestadores de servicios de energía eléctrica si hayan bajado nominalmente, mientras que aquí hasta el final de octubre se conciertan las cifras definitivas de las rebajas. Es totalmente inaceptable que todas las demás bajaran, y Afinia no. Eso no es de aceptación para la ciudad de Cartagena”, dijo William Dau durante su pronunciamiento.