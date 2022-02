Alcalde Dau gana tutela a exgobernador Dumek Turbay y a Contralor Distrital

“La inconformidad en la elección del nuevo contralor distrital de Cartagena giran alrededor de: el origen de la mayoría en el concejo que lo eligió, los antecedentes del funcionario electo como alguien que mantiene embargado a casi todo el gabinete distrital actual e ignoró las actuaciones de las administraciones anteriores; la relación política existente entre el empresario Alfonso Hilsaca, Dumek Turbay y el contralor electo, en el que los dos primeros mantienen una confrontación política y personal constante y actual; estas posiciones, no fueron desvirtuadas ni por el accionante ni por el señor Castillo Fortich, por lo que, su veracidad no está siendo cuestionada, es por ello que, el reproche judicial que se hace no es porque las afirmaciones sean falsas, sino porque el juzgado de primera instancia consideró que la forma en que fueron trasmitidas resultan violatorias del Buen Nombre y la Honra de aquellos”, sustentó la defensa del mandatario.

Tras evaluar los argumentos expuestos por la Oficina Asesora del Distrito, en sus consideraciones el despacho judicial resuelve que “la Corte Constitucional ha sostenido que los discursos políticos, relativos a servidores públicos o sobre asuntos de interés público, ostentan una protección constitucional especial, con el fin de garantizar la posibilidad de que los ciudadanos ejerzan sus derechos civiles y políticos y, particularmente, que puedan controlar eficazmente las actuaciones públicas que los afectan. En consecuencia, fincado en todo lo anteriormente expuesto, considera pertinente el despacho revocar en su totalidad la decisión adiada 29 de diciembre de 2021, proferida por el Juzgado Diecisiete Penales Municipales de Cartagena con Funciones de Control de Garantías, atendiendo que no advierte este operador judicial afectación de derecho fundamental alguno o que se hubiese invocado por el accionante”, resuelve el fallo.