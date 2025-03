A partir de este viernes, la empresa Afinia da inicio a la implementación de la medida de periodos de continuidad (PCC) en varios sectores de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre debido a un alto nivel de pérdidas y bajos índices de recaudo.

El primer municipio en el cual entrará en vigencia dicha medida es Montecristo, en jurisdicción del departamento de Bolívar, debido a que el recaudo solo alcanza el 1 % y las pérdidas ascienden a 17,3 %.

En ese sentido, la suspensión del servicio de energía se dará por un periodo de 9 horas durante los días lunes, miércoles, viernes y domingo, en el horario comprendido entre las 7:00 a. m. y las 4:00 p. m.

La compañía también ha adelantado socializaciones con la comunidad de los municipios de Calamar, Barranco de Loba, Tiquisio y Altos del Rosario en el departamento de Bolívar, para acordar los horarios de implementación de la medida.

Además, en Cartagena, a través del equipo de Gestión Social, se llevaron a cabo mesas de concertación de PCC con cuatro comunidades eléctricamente subnormales: Central 1, Central 2, 24 de junio y Villa Valentina para acordar los horarios de aplicación.

Nancy Osorio, directora comercial de Afinia, indicó que esta medida se ha adoptado de manera concertada con las comunidades y dando cumplimiento a la normatividad vigente.

“La regulación nos habilita para que, con base en una fórmula establecida, se pueda definir el número de horas que los clientes van a tener el servicio de energía. Queremos involucrar a nuestros clientes y usuarios en un mejor uso de la energía, ser razonables con el consumo de energía, de tal forma que eso vaya directamente proporcional a los ingresos que los clientes tienen para hacer el pago de la misma”, sostuvo la funcionaria.

Los indicadores

De acuerdo con Afinia, en Pueblo Escondido el recaudo se ubica en 49 % y las pérdidas son del 47 %, mientras que en Calamar hay un recaudo del 25 % y las pérdidas ascienden al 73 %.

En El Hatillo de Loba en Bolívar el recaudo es del 32 % y las pérdidas son del 78 %, así como en El Paso, Cesar, el recaudo llega al 18 % y las pérdidas al 35 %. También hay barrios con indicadores críticos como Villa Hermosa, Campo Bello y San Bernardo, en Cartagena, y El Poblado en Sincelejo.

“Recordamos a la comunidad y a los clientes-usuarios la importancia de normalizar las conexiones irregulares y hacer el pago del consumo de energía a través de soluciones financieras que facilitan un servicio confiable y seguro”, recalcó la filial del Grupo EPM.

Reacciones

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, aseguró que el tema ya les había sido planteado en Montería, en la previa de la primera sesión plenaria de la Liga de Alcaldes del Caribe.

“Se trata de períodos de suspensión de hasta 12 horas, en sectores donde se registran altos índices de pérdidas no técnicas (robo de energía) y bajo recaudo. En Cartagena, por ejemplo, se habla de 2 barrios. Nos sentimos impotentes frente a esta situación y pensamos que el Gobierno nacional, hábilmente, cambió el enfoque de la discusión, pues pasamos de hablar de justicia tarifaria y rebaja en las tarifas de energía, a discutir sobre qué alternativas existen para que no nos dejen sin luz o, en el mejor de los casos, que nos la racionen, porque eso es el PCC, racionamiento de energía. Insisto en que la solución debe analizarse sobre la base del equilibrio, para no perjudicar a la gente”.

Ante esto el mandatario pide nuevamente al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, una mesa de trabajo junto a sus colegas Hugo Kerguelen, Yahir Acuña y Ernesto Orozco, y los representantes de Afinia y el Grupo EPM “para buscar salidas y alternativas a esta situación”.

Por su parte, el presidente de la Asoc iac ión de Usu arios de los Servicios Públicos en Sucre (Asousuarios), Franklin Donado Buelvas, indicó que con esta acción “Afinia definitivamente no encuentra la forma de demostrar su incapacidad para prestar el servicio de energía eléctrica en la costa Caribe”.

Recalcó que “no solo es incapacidad, sino la demanda permanente en contra de los usuarios diciendo que no pagan cuando de acuerdo con los informes sí pagan”.