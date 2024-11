Una nueva denuncia sobre cobros excesivos realizada a través de redes sociales se hizo viral. En esta ocasión, una mujer que se encontraba de visita en Cartagena reveló que algunos taxistas que laboran en el aeropuerto Rafael Núñez le cobraron $100 mil pesos para llevarla hasta Bocagrande.

Ante el atropello, la turista decidió compartir el momento desde su cuenta de TikTok y acusar a los taxistas por el cobro de las excesivas tarifas.

En Cartagena ya no se sabe que hacer definitivamente pic.twitter.com/BUWlDPVcad — Carviba (@Carviba1) November 9, 2024

De acuerdo con la mujer, quien manifestó estar en la capital de Bolívar para celebrar su luna de miel, la mayoría de los conductores se negaron a realizar la carrera hasta Bocagrande, por menos de $100 mil. La denunciante explicó que los transportadores tomaron como excusa la lluvia que se presentaba en el momento, y que los vehículos quedarían expuestos a las inundaciones, que son el pan de cada día en algunos de los sectores de la ciudad.

“Y prefieren estarse ahí quietos hasta que llegue un gringo, un europeo, un árabe...esa gente que tiene mucha plata, y entonces a ellos sí los llevan”, expresó la mujer en la grabación.

Asimismo, indicó que le había entregado un recibo del precio sugerido desde la terminal aérea, rumbo a su destino, en el sector de Bocagrande, el cual indicaba que la carrera tenía un valor de $27.500.

“¿Cómo? ¿$100.000?, ¿Pero si esta tochada dice $27.500?”, expresó indignada.

Y es que de acuerdo con el Decreto 0319, la Alcaldía Mayor de Cartagena estableció que el valor de la carrera desde el aeropuerto Rafael Núñez hasta el sector de Bocagrande (zona 5), debe ser de $27.500, tal y como lo expresó la denunciante.

Sin embargo, luego que el video se difundiera en las diferentes plataformas digitales, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, indicó que desde la Secretaría de Turismo estuvieron en búsqueda de la turista para verificar lo sucedido, pero no lograron contactarse.

Además, el mandatario local manifestó que la denunciante no tenía ninguna reserva de hotel, y que la Policía Metropolitana de Cartagena desmintió las declaraciones de la mujer, calificándolas como “desproporcionadas”.

“Queremos conocer su versión. Ojalá no sea otro de los tantos casos de campañas de desprestigio en contra la ciudad, que detectamos y desactivamos. La seguimos esperando para conocer su denuncia y así proceder como autoridad”, escribió Turbay desde su cuenta de X.

A la señora que hace el video en tiktok desde una cuenta comercial de fajas, la estuvimos buscando y contactando a través de la @secturismoctg y jamás apareció. Yo mismo, inclusive. La llamamos, le dejamos mensajes y nada.



No tiene reserva en ningún hotel de la ciudad. Los… https://t.co/4iXu8LwNcK — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) November 10, 2024

En otra publicación, el alcalde reiteró que todo se habría tratado de una falsa denuncia para desprestigiar a la ciudad.

“!Falsa denuncia! Y vamos a llegar hasta el fondo de este caso porque NO vamos a permitir campañas de desprestigio ni episodios de falsa indignación a expensas de #Cartagena, para ganar likes y reproducciones”, escribió.

Y agregó: “En el CAT aeropuerto ni con la @PoliciaCtagena, hay reportes del supuesto episodio. Intentamos a través de @secturismoctg conocer la versión de la “afectada” y no ha sido posible su contacto, jamás respondió”.

https://t.co/TtX5vWQKJN !Falsa denuncia! Y vamos a llegar hasta el fondo de este caso porque NO vamos a permitir campañas de desprestigio ni episodios de falsa indignación a expensas de #Cartagena, para ganar likes y reproducciones.



En el CAT aeropuerto ni con la… https://t.co/21chzKCyEE — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) November 10, 2024

Luego de esto, la afectada, quien se identificó Dessiré, decidió responder al alcalde Dumek Turbay para desmentir sus publicaciones y reiterar lo sucedido con los taxistas que se estacionan en el aeropuerto Rafael Núñez.

“Salió el alcalde diciendo que es mentira lo que yo estoy diciendo, que vine a desmeritar la ciudad de Cartagena. Que es mentira porque la Policía tiene hacer cumplir lo que dice en el tiquete. Tiene un equipo de asesores, que dicen que me estuvieron buscando y averiguando en qué hotel me estaba hospedando, y dijeron que es mentira, que no me estaba hospedando en ningún hotel de Bocagrande. Señor alcalde mire, mire la espectacular vista desde el hotel en Bocagrande. Aquí estoy, verifique bien”, dijo la cucuteña.

Asimismo, la mujer indicó que ya había suministrado su ubicación al mandatario local a su cuenta de Instagram.

Por su parte, indicó que debió esperar por más de tres años para que un taxista le realizará la carrera.