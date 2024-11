La Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Bolívar estima que durante este puente festivo de la Independencia de Cartagena se movilicen por las vías del departamento más de 67 mil vehículos.

Para el control y la garantía de un tránsito seguro tanto en plan éxodo como retorno, están dispuestos 70 uniformados, hombres y mujeres, que hacen presencia en todos los ejes viales bajo la orientación del mayor Jesús David Vanegas Sánchez.

Además de los controles hay pedagogía vial, acompañamientos, verificación e inspección a vehículos para saber si están al día con la tecnomecánica.

Policía de Bolívar

Para un viaje seguro la Seccional recomienda: verificar el vehículo antes de cualquier desplazamiento, no exceder los límites de velocidad, no adelantar en doble línea, no realizar maniobras peligrosas, no conducir bajo efectos de bebidas embriagantes, si va a realizar trayectos largos hacer pausas activas y ante cualquier eventualidad comunicarse a la línea 767.