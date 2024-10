En medio de la crisis energética que vive el país por el bajo nivel de los embalses y los altos precios del kilovatio en la bolsa, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, lanzó cuestionamientos contra la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ante la falta de decisiones para frenar las altas tarifas de energía.

“Solo queda acudir a un milagro, para que se pueda dar solución a este flagelo que tiene a los usuarios entre comer o pagar el recibo. Quien regula y define la estructura tarifaria es la Creg, que es la gran enemiga de los usuarios”, sostuvo el mandatario de los cartageneros.

Recordó, además, que desde el inicio de su gobierno ha liderado la cruzada regional ‘Justicia Tarifaria Ya’, a través de la cual se han propuesto acciones y se ha convocado a gobernante y a la cadena energética para aportar en la construcción de soluciones.

“Al respecto me siento impotente porque no tengo competencias para intervenir y resolver”, enfatizó Turbay, quien recalcó que no se ha encontrado respaldo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en este proceso.

El alcalde de la Heroica también se refirió a las afectaciones en la calidad del servicio y los recurrentes cortes no programados por parte de la empresa Afinia: “Personalmente me siento con las manos atadas, esto producto del excesivo centralismo, por eso mi propuesta siempre gira en torno en la soberanía energética”.

Panorama en aseo y acueducto

Turbay también se refirió a la actualidad del servicio de aseo en la ciudad, que es operado por las empresas Veolia y Pacaribe. En ese sentido explicó que dichas compañías no actúan bajo contratos de concesión, sino de libre competencia.

“Llevo meses informando sobre su mal servicio, que además es oneroso. Los he llamado al orden, en público y privado, prometen mejorar, pero no lo hacen”, dijo.

Al tiempo anunció que –en el marco de dicho esquema– se harán las gestiones para la llegada de otras empresas para la operación de la recolección de basuras: “Ya hay seis interesadas y hemos hablado con ellas. Esto le permitirá al usuario elegir qué compañía quiere que le preste el servicio. Además vamos a eliminar eso de las zonas exclusivas, para evitar el monopolio que hoy opera, donde no se le permite a otros entrar en el mercado local”.

Mientras que del servicio de acueducto –que se presta a través de la empresa Acuacar, que es operada por la francesa Veolia–, el mandatario indicó que desde marzo se revisan detalles de la operación de acuerdo con lo contemplado con el contrato de concesión.

Recordó que en 2015 se firmó una prórroga anticipada por 13 años al contrato de operación, a cambio de un plan de inversiones por $ 250 mil millones, que garantizara la confiabilidad del servicio por los próximos 30 años, el cual no se ha ejecutado.

“Exigí con vehemencia ejecutar un plan de mejoras para evitar lo que hoy es recurrente, roturas de tubos madre y fugas en redes, generadas por un sistema de acueducto obsoleto. Comprometimos a Aguas a hacer, en una primera etapa, inversiones por el orden de los 17 mil millones, para mejorar la confiabilidad del sistema de acueducto local y reducir su vulnerabilidad”, puntualizó.