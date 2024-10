El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, expresó su descontento debido a que no se ha consolidado una solución a la crisis de energía en el Caribe colombiano. Puso de presente que se viene una temporada de altos consumos energéticos en la región, lo que generaría un golpe importante para las finanzas de los ciudadanos.

“Se avecina fin de año, donde se dan las reuniones familiares y se prenden los arbolitos de Navidad. No me quiero imaginar cuál será el costo de la energía en diciembre y enero. Ya este año no hubo solución”, dijo.

Fue enfático al decir que la situación actual “es realmente calamitosa. Los costos de la energía para los hogares y los comerciantes es realmente una tragedia. Lo único que resuelve el problema, para todos los que estamos con Afinia, es un milagro”, dijo el mandatario de los cartageneros durante el XV Encuentro Regional de Infraestructura, organizado por la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) Seccional Norte.

Turbay fue enfático al sostener que es un problema que se encuentra diagnosticado y aún no se han adoptado medidas: “Ya lo hicimos todo. Ya se identificaron los problemas, se sabe cuál es el impacto de la opción tarifaria, las arandelas que se cuelgan en los costos de energía. Ha sido desgastante y no ha pasado nada”.

También recordó que el Gobierno ha definido que para asumir el compromiso de la opción tarifaria es necesaria la aprobación de la ley de financiamiento: “Sin embargo, eso no va a pasar, creo –con tristeza– que los ciudadanos más humildes van a seguir resignándose, esperando un milagro”.

Turbay indicó que la empresa Afinia cuenta con el respaldo del Grupo EPM, por lo que no es necesario que se inicie un proceso de intervención como ha sucedido con la empresa Air-e.

“No tenemos la angustia con el distribuidor de energía, porque EPM también es generador y no tiene que comprarle energía a nadie. Lo que entristece es que la tarifa siga al alza”, recalcó el mandatario.

Tranquilidad ante racionamiento de gas

Por otro lado, el alcalde de Cartagena expresó que confía en el mensaje de tranquilidad que ha entregado el Ministerio de Minas y Energía alrededor del racionamiento de gas que se dará entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre.

“Le creemos al Ministerio cuando dice que el sector industrial ya se encuentra preparado, entendiendo que es algo transitorio. Yo no me quiero imaginar que sea más grave de lo que se ha planteado porque nos afectaría como ciudad industrial”, puntualizó.