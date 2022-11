A 100 millones asciende recompensa por autores de crimen de padre e hija

Asimismo, el alcalde Dau dijo que este viernes será día de duelo distrital en memoria de víctimas que han perdido la vida en la ciudad por hechos violentos. Por consiguiente, se cancelan todos los eventos de la agenda festiva programada para esta fecha y se pide a las entidades ondear las banderas a media asta.

“Como cartagenero me duele el fallecimiento de la niña Alejandra Llorente y de su padre, extiendo un mensaje de condolencia a sus familiares y espero reunirme pronto con ellos. Haremos todo lo posible por encontrar a los responsables de este terrible acto”, manifestó Dau.

En medio de la investigación, el Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, Nicolás Zapata, reveló que el comerciante asesinado no tenía antecedentes judiciales o amenazas de muerte.

"Hemos avanzado significativamente en la investigación y ya tenemos información clave para determinar las causas de este homicidio. Tenemos algunas hipótesis de que la víctima no tenía amenazas, no hacía parte de un grupo de crimen organizado y no recibía extorsión. Gracias al trabajo articulado con la comunidad y al seguimiento a las cámaras del sector hemos identificado a los homicidas como alias El Menor y alias Jhoncito; así mismo, coordinamos con la DIJIN para mejorar la calidad de la imagen", reveló el oficial.