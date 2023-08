“Es frustrante”: Zharick, la joven barranquillera que sangra por los ojos

La segunda vez pasó de nuevo en su escuela, esta vez antes de auxiliarla lo primero que hicieron fue tomarle una fotografía, esta vez no iban a acarrear con la mala suerte de que no les creyeran. “(Ahí) comenzó el proceso de exámenes (…) especialistas para aquí especialistas para allá. La pasaban del optómetra al oftalmólogo al neuro-oftalmólogo al retinólogo”, sostiene Carrillo. Todos le ordenaban más exámenes ante la frustración de no encontrar un diagnóstico claro. “Todos iban saliendo normales”, no había ningún indicio que explicara lo que le sucedía a esta adolescente de 17 años.

Ante la falta de una explicación que no le ha permitido a esta joven acceder a un tratamiento, le ha tocado aprender a cómo lidiar con su extraña condición que poco a poco le ha acarreado otros problemas a su salud.

El sangrado puede demorarle minutos u horas por lo que la pérdida de sangre es evidente tanto que su hemoglobina le ha llegado a 10, la sensación de cansancio es frecuente, los desmayos le repiten cada vez que comienza la hemorragia al igual que la ceguera.

“Cuando me empezó a sangrar el ojo no me dolía, sentía que salía del lagrimal, pensé que eran lágrimas normales y no me dolían pero conforme pasaba el tiempo comenzó a incrementar el dolor y en la bolsa de ojo eso empezó arder. Cada vez que sangro me arde y siento como si se me estuviera desgarrando”, dice Zharick que hasta durmiendo la hemorragia la ataca.