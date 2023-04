Uniatlántico abre inscripciones para el segundo periodo de 2023

Los requisitos que deberán cumplir los aspirantes son: poseer título de bachiller, haber realizado las pruebas Saber 11, no poseer título profesional de una institución de educación superior, no ser estudiante activo de ninguno de los programas de Uniatlántico y no haber solicitado ni recibido exoneración de inscripción.

Aquellas personas que no cumplan con los requisitos de dicha resolución deberán adquirir un PIN de inscripción en la entidad bancaria autorizada para el segundo semestre de 2023. Los interesados en participar en la convocatoria deberán consultar la guía de inscripción 2023-2 donde podrán encontrar toda la información detallada, relacionada al proceso en la página web de la universidad.

Es importante tener en cuenta que el enlace de inscripción únicamente estará habilitado a partir del día 17 de abril de 2023, hasta la finalización del período de inscripciones.