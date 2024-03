Colombia registró 264 casos de trata de personas durante 2023: PGN

“Hoy observamos con preocupación alarmante las grandes cifras de afectación por la trata de personas. En el año 2023, en casos denunciados –que no es lo mismo que la realidad– se presentaron 264 por trata, las más alta de los últimos 15 años según el Observatorio del Delito de Trata del Ministerio del Interior”, dijo.

En dichos casos –por primera vez – figuraron dos víctimas menores de 11 años. Los principales destinos a dónde son llevadas las víctimas, según el estudio, son México y Europa, principalmente.

“Hay una violencia de carácter institucional generada por el propio Estado, sus servidores y servidoras, por no adoptar medidas de protección frente a las agresiones basadas en género y ese no actuar no va a servir más que para perpetrar la indiferencia e impunidad”, manifestó .

Cabello precisó que es imperativo hacer un nuevo requerimiento a la institucionalidad y al mismo tiempo a la sociedad civil, empresa privada, la academia y a la cooperación internacional.