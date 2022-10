Gremios insisten en eliminación de cobro de pérdidas para bajar tarifas

“Ya había dicho que no tuvieran expectativas con el tema porque esto es un acuerdo voluntario, algunas generadoras dijeron que se iba a hacer una reducción del 9, 7, 3 por ciento, y algunas dijeron que no hacían ninguna disminución. Yo había manifestado que no veía una reducción por encima de los dos dígitos, sino por al rededor del 5 % o 7 %. No es suficiente, pero se pudo avanzar”, explicó.

Indicó que los usuarios solo podrán ver reflejado este beneficio en el mes de noviembre, una vez se haga la publicación de las tarifas que se dará para octubre.

Insistió en que se deben tener en cuenta otros valores que afectan el incremento de la tarifa. Por lo pronto, sostuvo, los acuerdos permitirán frenar el costo de kilovatio/hora.

“Antes, cada mes, la inflación subía 1.5 y al siguiente mes la factura subía 1.5; entonces, en el último año subió muchísimo. De aquí en adelante va haber una moderación en el crecimiento; entonces, si no hubiéramos parado con todo eso, fácilmente la tarifa para febrero o marzo estaría por los 1000 pesos kilovatio/hora. En este momento está en 860 y en el siguiente mes podría estar en 810 aproximadamente, puede ser más o puede ser menos”, dijo.