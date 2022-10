Conforman frente común contra alzas de las tarifas

Por su parte, Karen Beleño, representante de Asopartes seccional Caribe, explicó que esta problemática afecta a toda la región sin excepción alguna, por lo que se hace necesario frenar este tipo de “abusos”, teniendo en cuenta que la crisis económica aumenta y las familias se han visto en la obligación de decidir si comen o pagan los servicios.

“Nosotros no podemos ser los paganos de los malos manejos de estas empresas, no tenemos por qué pagar las pérdidas que ellos puedan tener, no somos sus socios, somos usuarios. Como gremios nos estamos viendo afectados por tantos abusos y atropellos”, expresó la mujer.