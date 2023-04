Intervención por un mes de la Oficina Instrumentos Públicos de Barranquilla

“Me dijeron que volviera mañana (hoy). Me tocará madrugar para obtener una ficha que entregan desde las 5:30 de la mañana. La otra vez vine a esa hora y me dieron el turno número 8. Si llego más tarde, no me atienden”, dijo el ciudadano, quien prefirió no revelar su identidad.

Otra usuaria, quien trabaja en una gran constructora de la capital del Atlántico, aseguró que el servicio ha mejorado frente al 2022 cuando hubo quejas que obligaron a la Superintendencia a una primera intervención.

“A la semana vengo tres y cuatro veces. Las quejas por correcciones son muy bajas. Para mí, los tiempos de ingreso y de respuestas son perfectos”, expuso la mujer.