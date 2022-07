Silvana Puello renunció como Gestora Social del Distrito

Puso de ejemplo varias campañas y proyectos que se llevaron durante su gestión, como por ejemplo la premiación al proyecto sobre el embarazo adolescente, "la salud mental, oportunidades para personas con discapacidad, crianza sin violencia y segundas oportunidades para habitantes de calle", comentó.

También agradeció al alcalde Jaime Pumarejo por apoyarla durante su gestión, además de su equipo y los aliados que "creyeron en nuestros proyectos".

En ese sentido añadió: "Nunca soñé con esta oportunidad porque la vida me premió con esta experiencia que me cambió para siempre. Primera dama, primera gestora, solo fue un titulo que me permitió trabajar con el corazón. Recuerda que cuando cambias una vida, cambias un mundo… todo suma”, concluyó.

Así mismo, dejó claro que asumirá nuevos retos para trabajar con la comunidad y "construir oportunidades".