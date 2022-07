Reiteran obligatoriedad de uso de tapabocas en el transporte público

El experto expuso que es de vital importancia la vacunación en personas que aún no han empezado y en aquellas que van cumpliendo el ciclo de refuerzo. “Queremos con la vacunación no solo evitar la transmisión, sino también garantizar que las personas no se hospitalicen y no lleguen a fallecer a causa de la patología”.

Por su parte, el epidemiólogo César Visbal indicó que los eventos en salud pública son dinámicos, por lo que teniendo en cuenta el actual comportamiento de covid-19 en la ciudad el uso obligatorio del tapabocas debe darse en sitios públicos, recintos cerrados y en sitios de aglomeración de personas.

“Es una medida razonable y transversal para patologías emergentes que impactaría de forma considerable en la velocidad de contagio. Sería prudente reactivar puntos masivos de muestreo de covid-19”, dijo Visbal.

A su turno, el epidemiólogo Juan Pablo Moreno Santos dijo que todo apunta a volver al uso del tapabocas, pues el haberlo quitado en los espacios cerrados fue un “desacierto”, sobre todo en los sitios de mayor aglomeración y espacios reducidos, ya que favoreció el aumento de contagios.

“Yo siempre lo he dicho, los colombianos no somos muy atentos a las normas, entonces hay que tener disciplina y el no consultar, no vacunarnos y creer en los mitos de los ‘antivacunas’ ha favorecido que los contagios vengan en aumento. Afortunadamente la mortalidad no ha aumentado, pero no dejando de ser importante los muertos que se dan día tras día. Vemos los sistemas de salud colapsados, enfermedades respiratorias, porque no hay pruebas para toda la población y porque ya no hay incapacidad médica”, puntualizó.