Registradora (e) de Instrumentos Públicos también es investigada

En el caso de la registradora encargada, en una versión entregada a control interno dijo sobre los procesos que: “los pagos de Gobernación estuvieron bien, pero los pagos que entraron a la oficina por derechos de registros bajo estos turnos (de trabajo), con recibos de pago Bancolombia, yo no tenía herramientas cómo verificar en el sistema, pues no contaba aún con la aplicación, la cual fue instalada en mi computador en junio de 2018, de manera que las consignaciones no tenían forma de ser verificadas”.

Frente a estas irregularidades, Control Disciplinario de la Supernotariado escaló el caso a la Oficina Jurídica de la misma entidad, con el fin de que dentro del marco de sus funciones “determinen si es procedente compulsar copias de la presente actuación a la Fiscalía General, para denunciar la presunta incursión en delito de Falsedad”.

Este medio conoció que la funcionaria Trischa Toledo debe despachar de forma temporal desde la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla, entre el 4 de febrero y el 4 de mayo de 2022. Esta decisión fue avalada por la propia Superintendente Goethny García luego de verificar el cumplimiento de requisitos de la funcionaria. (Ver recuadro).