Cuando la Supersalud no actúa, las personas se mueren: Beltrán critica a EPS

“Desde la Superintendencia seguiremos aplicando y haciendo aplicar la normatividad vigente a todos sus vigilados, hasta que la dignidad y el respeto por el derecho a la salud se vuelvan costumbre en este país”, expuso el funcionario en medio de la audiencia pública de la Comisión Séptima en Barranquilla.

Indicó que es necesario que se les entreguen las facultades para el levantamiento del velo corporativo de las EPS, “para que así no haya más robo de recursos dentro del sistema de salud por parte de personas que se lucran con esos recursos, no les pagan y quiebran a los prestadores públicos y privados que atienden sus usuarios y no permiten que esos recursos se inviertan en la salud de las personas”.

Puso de presente que la iniciativa se encuentra soportada, en la parte técnica, en la falta de recursos para el sistema debido a la deuda por cerca de $25 millones. Indicó que este panorama tiene relación con la no transferencia de recursos por parte de algunos actores del sistema a los prestadores de servicios.