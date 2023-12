La noche de velitas deja tres lesionados con pólvora en Barranquilla

Según el balance del equipo de vigilancia en Salud Pública y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Distrital (Crue) se trata de un paciente de11, 13 y 38 años de edad, residentes de la ciudad con lesiones o quemaduras.



El Distrito reiteró el llamado insistente a toda la ciudadanía para que durante esta época de fiesta no compren, vendan o usen pólvora y mantengan alejados a los menores de edad de estos artefactos pirotécnicos, a fin de evitar quemaduras, amputaciones o intoxicaciones que puedan causar afectaciones graves a su salud. El mejor espectáculo de diciembre es la vida. Protejamos a los menores de edad.



En lo corrido del mes de diciembre Barranquilla registra un acumulado de cuatro casos relacionados con afectaciones en la salud por el uso de pólvora.



Las autoridades distritales continúan trabajando de manera articulada para evitar más casos de quemados por pólvora en la ciudad.



Asimismo, señaló que en caso de quemaduras o intoxicaciones por pólvora, se debe acudir inmediatamente al centro de salud más cercano; mientras tanto se debe poner un paño limpio y húmedo en el área afectada, no aplicar cremas, ungüentos o remedios caseros. Si sufre intoxicación por pólvora, no provocar el vómito a la persona afectada, ni tratar de darle líquidos, llevarlo al centro de salud más cercano o comunicarse con la línea de la Alcaldía de Barranquilla a través del 195.

En estas festividades de diciembre la invitación del Distrito es a cuidar a los menores de edad y jóvenes, a ser tolerante y prudente, a no excederse con el alcohol, a estar lejos del peligro, las festividades se disfrutan mejor cuidando la vida y lejos de la pólvora.