131 accidentes en la Circunvalar por los cruces ilegales

Carros, motos, bicicletas y transeúntes han demarcado retornos ilegales que no solo ponen en riesgo su vida, sino la de todos aquellos que transitan por esta vía principal.

“La gente es muy imprudente porque los que van caminando tienen los puentes y no los utilizan y la Policía no puede estar todo el tiempo detrás de ellos diciéndoles que no crucen por debajo de él”, manifestó Héctor Boza, un residente en la zona.