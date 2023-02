Pumarejo propone castigar la reincidencia delincuencial

Pumarejo compartió mesa de trabajo con el presidente Gustavo Petro, miembros del Congreso de la República y alcaldes de otras ciudades del país y ratificó varias de las propuestas que le ha venido presentado al Gobierno relacionadas con la reforma al sistema judicial.

“Continuamos entablando este diálogo para que la humanización y la resocialización no signifiquen impunidad en los delitos que más aquejan a los colombianos. Tenemos que ser muy certeros en la comunicación y en el fondo de esta reforma para asegurarnos que haya una administración de justicia efectiva; es decir, que no haya impunidad en estos delitos que a veces parecen no debatirse y pasarse debajo del radar, pero que colectivamente son los que más abruman a las ciudades capitales”, agregó el alcalde en su intervención”, reiteró.