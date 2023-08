“Se deben atender las indicaciones entregadas para el ingreso a Mallorquín”

Este jueves 31 de agosto el Distrito hará entrega oficial de la primera fase del Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, una apuesta para impulsar el ecoturismo de la ciudad.

El alcalde Jaime Pumarejo que durante este mes el espacio estará abierto los fines de semana y desde octubre se dará apertura al público en su totalidad con todas las áreas complementarias terminadas.

“También antes de finalizar el año vamos a poder empezar a tener ahí deportes acuáticos, vamos a empezar a hacer avistamiento de aves, vamos a empezar a disfrutar”, agregó.

El mandatario también hizo un llamado a los visitantes a entender qe este es un espacio de la naturaleza . “Eso quiere decir que tenemos que comportarnos, asegurarnos de no llevar residuos o dejarlos allá, contemplar la naturaleza en comunión con ella, no hacer ruidos indebidos, caminar de manera pasiva y no alterando el balance natural que vamos a encontrar allí”.

Finalmente, indicó que a la fecha no se ha establecido un costo de entrada al ecoparque, sin embargo, se esperaría que antes de finalizar el año la tarifa esté definida.