“Si están en la cárcel es para que no sigan delinquiendo”: Pumarejo

El alcalde Jaime Pumarejo se pronunció este jueves a sobre los recientes hechos de extorsiones denunciados en la ciudad.

“Lo que vemos hoy es que desde la cárcel, específicamente desde dos o tres cárceles, que ni siquiera quedan en Barranquilla, siguen haciendo llamadas extorsivas, esas personas que reciben la llamada no tienen como diferenciar que esos bandidos no tienen la capacidad delictiva de actuar, uno no les puede decir, no, no te preocupes que esa persona te llama desde la cárcel y ahí no va a pasar nada”, dijo el mandatario.

Además, Pumarejo indicó que el Inpec y la Rama Judicial deben asegurar que desde las cárceles no se continúe realizando llamadas extorsivas.

“Nosotros lo que tenemos es que asegurarnos como gobierno que eso no suceda y eso sigue sucediendo y lo hemos dicho una y otra vez, el Inpec y la Rama Judicial tienen que ponerse a la tarea y asegurarse que en las cárceles eso no ocurra, una llamada puede significar la muerte de un colombiano”, mencionó.

Asimismo, el mandatario recordó los pasados casos de desmembramiento registrados en Barranquilla, los cuales, de acuerdo con las autoridades fueron ordenados desde las cárceles. Por ello, hizo un fuerte llamado a los miembros del Inpec para evitar el uso de celulares por parte de internos en los centros carcelarios.

“Ha ocurrido que desde la cárcel mandaron a desmembraron barranquilleros por ocasionar una extorsión, el Inpec tiene que ponerse las pilas y los más importantes que se tienen que poner las pilas son los guardas del Inpec, que tienen que entender que a los bandidos no se les puede dar un celular, hay bandidos a los cuales no se les puede dar tregua y si están en la cárcel es para que no sigan delinquiendo, no para que hagan una maestría en el delito, ahí tienen que pagar”, afirmó.

“Le quiero recordar a Barranquilla y a Colombia que nosotros hemos hecho una propuesta y es que tenemos que desarmar a los bandidos, el arma de fuego ilegal es aquella que se usa para cometer extorsiones, para cometer homicidios y es ahí donde tenemos que atacar porque la posesión y el porte ilegal de un arma de fuego puede conllevar penas que dan a casi hasta 10 años. Procesemos a esos bandidos que nos topamos con armas de fuego ilegales y asegurémonos que se queden tras las rejas y veremos los homicidios, los delitos violentos y las distorsiones mermadas”, añadió.