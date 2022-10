Presentan “solución definitiva” a congestión vehicular en Alameda del Río

“Es una gran noticia que, al mismo tiempo, se construirá por los mismos constructores y que es fruto del mayor ingreso que se percibe por cuenta de los ingresos que ahí se generan”, aseguró el mandatario.

Otro de los acuerdos que se logró con los constructores del desarrollo urbano Alameda del Río fue la construcción de parqueaderos privados para que los propietarios puedan acceder de manera fácil a estos, poniendo fin a la problemática de carros mal parqueados en las vías, bloqueando permanentemente el flujo vehicular.

Leer también: Detectan robo de energía en condominio Turpial en Alameda del Río

“Veíamos que había muchos carros mal estacionados sobre la vía porque estos no estaban parqueando en sus diferentes residencias, ya que en su momento no se compraron parqueaderos privados. Hemos instado a la desarrolladora y a los constructores a que pongan parqueaderos privados para que estos puedan ser alquilados o comprados por los propietarios a cuotas y de manera muy fácil, porque en su momento no previeron que esto era una necesidad”, manifestó Pumarejo.

Adicionalmente, en estos encuentros para la construcción del Plan de Acción Barrial, liderados por la Alcaldía Distrital, se establecieron otras tareas a corto, mediano y largo plazo, para mejorar la calidad de vida de la comunidad que reside en el sector.