Preocupan posibles alzas en precios de los alimentos

Mientras realizaba el mercado de la semana, Janeth Guerrero, quedó sorprendida con el aumento en los precios de las frutas y las verduras, asegurando que al paso que lleva el alza en los alimentos tendrá que aprender a sortear o reemplazar algunos.

“Con estos anuncios de alzas en los precios de lo que prácticamente facilita todo en el país, como es el transporte, uno se ve afectado porque el dinero no alcanza para tanto, antes compraba 30 mil en verduras y me duraban 15 días; ahora invierto 30 mil y apenas me duran 5 días”, manifestó la ciudadana.