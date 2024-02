Por falta de equipos no habrá control de polarizado en Barranquilla

Es importante mencionar que en días pasados se suscitó una polémica en torno a los permisos que los usuarios debían pagar para poder portar un porcentaje alto de opacidad.

El teniente coronel Julio Alexander Olaya Vargas, jefe de la Seccional de Tránsito y Transportes, contó que no se les ha informado que el medidor de polarizado vaya a llegar a la ciudad.

“No lo estamos controlando en Barranquilla porque no tenemos el elemento para hacerlo, la Alcaldía de Barranquilla no lo ha contratado y no tenemos actualmente un proyecto ni fecha exacta para la adquisición del fotómetro”, dijo Olaya Vargas.

Asimismo, dio a conocer que todos los elementos y equipos que son requeridos son suministradas por el Distrito de Barranquilla, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial.

“Se trata de un control que no se ha venido haciendo y que desde hace seis años –debido a una demanda– solo se pueden hacer las ordenes de comparendo si el agente de tránsito cuenta con fotómetros o luxómetros”, agregó.

Olaya Vargas extendió el mensaje para que los conductores o propietarios de vehículos que deseen sacar sus permisos de polarizado puedan hacerlo. “Cuando hablamos de las normas que tienen que ver con seguridad vial, el problema es que dicen que es una obligación permitir el polarizado por el sol y el calor; sin embargo, hay que aclarar que se trata de una norma”.

“En el día no hay problema con el polarizado porque el sol ayuda con la visibilidad, pero en las noches los usuarios no logran ver bien y no garantiza que pueda ocurrir un siniestro vial”, expresó.