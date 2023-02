Viajeros de Viva en Barranquilla piden a la Aerocivil una solución

Yull Méndez, usuario afectado, contó desde las 2:30 de la mañana de este martes llegó junto a ocho integrantes de su familia al aeropuerto porque tenían vuelo hacia San Andrés con escala en Medellín. La sorpresa al llegar es que los habían cancelado todos y desde entonces solo anhelan poder llegar a sus hogares.

“Esto es un fiasco, hemos estado mal y discutido con muchos aquí para que nos solucionen. No hay ni un operador del aeropuerto ni de la agencia que nos responda, en pocas palabras se perdió la plata”, expresó.

Hizo un llamado a acelerar los diálogos y disponer de una solución clara y rápida ante la penurias que muchos pasajeros están pasando esperando en la terminal aérea.

“Nosotros no somos de aquí, no tenemos dónde quedarnos hoy ni qué comer. Prácticamente estamos a la deriva en un ciudad que no es de nosotros. Los vuelos a San Andrés están en 1 millón de pesos y cogimos Viva evitando el alto costo pero fue peor”, precisó.

Desde las 5:00 de la mañana, Rubén Osorio, de 70 años, se encuentra en el aeropuerto Ernesto Cortissoz esperando poder volar hacia su ciudad de destino, Medellín.

Manifestó que la cancelación de los vuelos de Viva lo ha perjudicado mucho y sin tener opción alguna par embarcarse en otro avión.

“De un momento a otro nos dijeron que habían cancelado los vuelos de Viva nacional e internacional, lo cual nos perjudicó y tampoco nos dan una solución”, dijo.